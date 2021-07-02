В РФ рассказали, повлияет ли поправка против смягчения санкций в США на 'Северный поток-2'

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что поправка против возможности смягчения санкций касательно "Северного потока-2", которая была оформлена комитетом конгресса США, не скажется на строительстве газопровода. Долгов назвал это "внутриамериканскими разборками".

Об этом сообщает "Известия". "Я думаю, что это вызвано опасениями определенных кругов, связанных с нефтегазовым комплексом США, что администрация Байдена встанет окончательно на путь реализма. И учитывая, что "Северный поток-2" практически достроен, учитывая, что российские компании очень активно и эффективно работают и выполняют свои обязательства, учитывая что до конца года будет введен в эксплуатацию, на мой взгляд, в администрации Байдена, в его окружении, исходят из того, что это перевернутая страница, по большому счету", – сказал Долгов.

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По его словам, санкции – чисто политический инструмент, однако у американского правительства возможности по сопротивлению в настоящее время минимальные. Долгов добавил, что это не нравится определенным экономическим и финансовым кругам, в первую очередь, завязанным на поставках сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, он предположил, что работает и украинское лобби, а такие сенатские решения – "результат сложения усилий противников не только "Северного потока-2", но и антироссийского, проукраинского лобби".

Напомним, в Палате представителей США предлагают запретить администрации американского президента снимать санкции под предлогом национального интереса. Именно его использовали для снятия ограничительных мер с российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Внести правку предлагается в бюджетный закон. В сюжете уточняется, что это является чуть ли не единственной возможностью повлиять на Белый дом и препятствовать завершению строительства газопровода.

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