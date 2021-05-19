США введут санкции против 4 кораблей 'Северного потока-2' – Politico

В США хотят ввести санкции против четырех кораблей и четырех компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток-2". Такое предложение включили в отчет Госдепартамента.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что такие меры могут задержать реализацию проекта.

Кроме того, отмечается, что в отчет будет включено ходатайство об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ранее об этом сообщали СМИ.

"Новый шаг администрации Байдена, вероятно, вызовет критику со стороны законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и его генерального директора, могут подвергнуться санкциям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, известном как PEESA", – говорится в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство намерено противостоять попыткам России подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества. В частности, и с помощью газопровода "Северный поток-2".

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