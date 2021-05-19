США введут санкции против 4 кораблей "Северного потока-2" – Politico
В США хотят ввести санкции против четырех кораблей и четырех компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток-2". Такое предложение включили в отчет Госдепартамента.
Об этом сообщает Politico. Отмечается, что такие меры могут задержать реализацию проекта.
Кроме того, отмечается, что в отчет будет включено ходатайство об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Ранее об этом сообщали СМИ.
"Новый шаг администрации Байдена, вероятно, вызовет критику со стороны законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и его генерального директора, могут подвергнуться санкциям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, известном как PEESA", – говорится в сообщении.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство намерено противостоять попыткам России подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества. В частности, и с помощью газопровода "Северный поток-2".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что экономика Украины потеряет $5-6 млрд в год в случае запуска "Северного потока-2". Газ в стране подорожает, так как его транспортировка из Европы будет дороже.
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) предпринимает юридические шаги против одобрения на строительство "Северного потока-2".