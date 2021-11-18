В Раде отказались отменять мораторий на экспорт леса: пошли против скандальных требований ЕС

В Украине Монобольшинство в первом чтении приняло законопроект 4197-д, при этом скандальную норму об отмене моратория на экспорт леса из документа исключили. Соответствующее решение 18 ноября поддержали 276 нардепов.

"В финальной редакции абзац про снятие моратория из текста исключили. Это означает, что в законопроекте, который будет принят, абзаца по снятию моратория не будет. С 2016 года, за время действия моратория, в деревооброку индекс инвестиций вырос на 69%", – сказал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха во время заседания парламента.

Несмотря на то, что международные партнеры настаивают на отмене моратория и выполнении решения арбитража, задача правительства – объяснить, почему украинские леса требуют защиты, добавила нардеп Роксолана Пидласа.

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"Уже в понедельник в Брюсселе состоится заседание торгового комитета, вопрос выполнения арбитража уже есть в повестке. Во время заседания наша делегация представить свое видение этого вопроса, как мы будем выполнять решение", – пояснила депутат.

введут обязательную подучу информации об объемах, ценах продажи и покупателей древесины;

сделают публичную информацию о продаже недвижимости и производителей (к ней получат доступ все участники рынка);

введут ответственность за отказ выполнять контрактные обязательства со стороны пользователей лесов и покупателей;

введут юридическую возможность перевести продажу на открытые аукционы.

Европейская комиссия еще с момента введения моратория на экспорт леса (а это 2005-й) была недовольна инициативой Украины. В 2015-м нардепы продлили запрет, но прописали его так, что главная его причина – защита не экологии и природных ресурсов, а экономики. И вот эту формулировку Арбитраж после иска Еврокомиссии признал неправомерной.

Но само право Украины защищать свои природные ресурсы никто не опроверг. "Арбитраж признал право Украины вводить запрет на экспорт леса. Это главное. Закон от 2015 года нужно переписать в консультации с международными партнерами. Сейчас в нем сделан большой акцент на защите отечественного производителя, поэтому его и признали таким, который не соответствует Соглашению об Ассоциации", – пояснили в Кабмине еще в декабре прошлого года.

Но вместо того, чтобы переписать мораторий, отдельные члены Кабмина лоббировали отмену моратория на экспорт леса.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас кубометр леса уже стоит 4-5 тысяч гривен. И лесхозы продолжат повышать цены. Если мораторий отменял, украинские предприятия вряд ли смогут конкурировать с европейскими.

Напомним, главный аргумент сторонников отмены моратория –требования со стороны ЕС. Якобы запрет нарушает действующее соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, хотя на самом деле это не так. Дело в том, что европейский арбитраж признал право Украины на мораторий, но не в нынешнем виде. В подходящем под правила законе должно говориться о защите окружающей среды, а не экономических интересов.