В ПриватБанке топ-менеджерам во время войны платят по 1,1 млн грн в месяц: названы зарплаты в госбанках

В Украине в 2022-м самую большую зарплату среди госбанков получали менеджеры "Привата". Каждому члену правления ежемесячно платили около 1,1 млн грн. Члены Набсовета получали около 675 тыс. грн в месяц.

Видео дня

Об этом говорится в материале ЭП. Издание изучило отчетность банков и выяснило, что ПриватБанк потратил на вознаграждения правления в 2022-м 116,8 млн грн, а на Наблюдательный совет – 80,9 млн грн.

Ощадбанк потратил на членов правления 49,1 млн грн, а на наблюдательный совет – 46,2 млн грн. Укргазбанк: 64 млн и 57,3 млн грн соответственно.

Государственный Укрэксимбанк, который в 2022-м работал в убыток, заплатил членам правления 78 млн. За февраль 2022-го все вознраграждение перевели на помощь ВСУ. Набсовет обошелся банку в 42,3 млн грн.

По подсчетам издания, если бы все зарплаты ограничить суммой в 30 тыс. грн, то государство на сэкономленные деньги смогло бы год выплачивать по 30 тыс. грн премии 1 268 военным. Правда, вместе с тем можно потерять и квалифицированный топ-менеджмент банка. В коммерческих банках квалифицированный и опытный менеджер может зарабатывать в десятки раз больше указанного ограничения в 30 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, из-за высоких премий НАБУ и САП расследуют возможное злоупотребление служебным положением со стороны экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Как считают правоохранители, он незаконно увеличил размер своей премии на 229 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!