Бывший глава "Нафтогаза" не внес почти 230 млн грн залога в уголовном деле: его счета не арестованы

Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев не внес 229 млн грн залога, который ему назначил Высший антикоррупционный суд в качестве меры пресечения. При этом его счета не были арестованы в рамках данного уголовного производства.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Там отметили: также НАБУ и САП не инициировали блокирование счетов Коболева.

"1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Согласно решению суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023. По состоянию на 7 марта информация о внесении залога не поступила в орган досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Подозрение Коболеву вручили 19 января. В НАБУ и САП тогда заявили, что экс-глава "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером премии. В САП отметили, то предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований провело обыски у Андрея Коболева. Они прошли дома и в офисе экс-чиновника.

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