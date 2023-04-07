В Porsche тайно предложили Путину выпускать "советские" автомобили – Der Spiegel

Топ-менеджер Porsche Зигфрид Вольф тайно предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить производство авто на российских заводах Volkswagen. По задумке, автомобили марки VW Skoda могут снова производиться в России уже во второй половине 2023 года – однако с кардинально измененным внешним видом: чтобы быть похожими на "легендарные модели "Волга" и "Победа". Путин же был впечатлен таким предложением и якобы согласился на него.

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Об этом сообщает Der Spiegel. Отмечается: письмо Вольф отправил в январе-2023. В нем он:

обращается к российскому президенту "дорогой Владимир Владимирович";

предлагает решить проблему нехватки автомобилей в России, запустив на двух бывших заводах Volkswagen совместный проект с ГАЗом;

просит для этого у российских властей льготный кредит в 60 млрд рублей, а также выплату не менее 2/3 зарплат на калужском и нижегородском заводах в течение 9 месяцев;

предлагает взять на себя управление проектом в качестве владельца российской компании "ПромАвтоКонсалт";

обещает создать таким образом более 12 тыс. рабочих мест.

При этом, подчеркивается, Вольф утверждает, что "принципиальное соглашение с высшим руководством VW уже достигнуто". Тем не менее, в VW и Porsche заявили, что ничего не знают о его письме Путину.

Реакция Путина

Как сообщают авторы материала, Путин "был впечатлен" предложением Вольфа. "Учитывая ситуацию в автопроме, мы можем поддержать эту идею", – якобы ответил он.

Тем не менее, подчеркивается, реалистичность воплощения этого плана в жизнь является сомнительной. Ведь, отмечают аналитики, топ-менеджер Porsche, прежде всего, надеется на смягчение санкций против России.

Давние связи с Россией

Ранее Вольф был главой совета директоров группы ГАЗ. Он оставался там в качестве члена наблюдательного совета до конца 2022 года и по-прежнему владеет около его 10% акций. В 2016 году Путин наградил Вольфа Орденом Дружбы.

Сейчас он входит надзорные органы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler и холдинга Porsche SE, который в том числе контролирует концерн VW. Der Spiegel называет его "одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ решили выпускать новую Lada Granta без подушек безопасности, чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов. В то же время, вице-премьер РФ Юрий Борисов уверен: отсутствие подушек безопасности в автомобиле, который в самой России прозвали "машиной-убийей" россияне переживут. По его словам, они "поездят и без подушки безопасности какое-то время".

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