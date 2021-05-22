В Польше высказались о позиции США по "Северному потоку-2": заявление власти

Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает "не совсем последовательной" позицию США касательно газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что разделяет критику, которая в Вашингтоне высказана устно в адрес проекта.

Об этом сообщает "Польское радио". Министр отметил, что не разделяет надежды, о которой говорят американцы, что некоторое послабление может довести до диалога, благодаря чему будет возможным изменение профиля инвестиции.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта "Северный поток-2" будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать", – сказал Щерский.

Ранее вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение ФРГ к "Северному потоку-2". Он заявил, что ему стыдно за их подход к проекту.

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