В Польше высказались о позиции США по "Северному потоку-2": заявление власти
Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает "не совсем последовательной" позицию США касательно газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что разделяет критику, которая в Вашингтоне высказана устно в адрес проекта.
Об этом сообщает "Польское радио". Министр отметил, что не разделяет надежды, о которой говорят американцы, что некоторое послабление может довести до диалога, благодаря чему будет возможным изменение профиля инвестиции.
"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта "Северный поток-2" будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать", – сказал Щерский.
Ранее вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение ФРГ к "Северному потоку-2". Он заявил, что ему стыдно за их подход к проекту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала решение президента США Джо Байдена отменить некоторые санкции против газопровода "Северный поток-2".
В США в пятницу, 21 мая, ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.
США продолжают настаивать на том, что "Северный поток-2" является плохой идеей. При этом американское правительство сомневается, что у них получится остановить строительство газопровода.