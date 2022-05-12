В Польше выпустили марку с Зеленским – одна штука стоила 3300 грн

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского. Марка вышла ограниченным тиражом – всего на 99 писем. Весь тираж раскупили за несколько часов, хотя стоили марки не дешево – по 500 злотых (почти 3300 грн) за штуку.

Средства от продажи марок направят на гуманитарную помощь украинцев. Об этом сообщил депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух, который и стал автором марки.

"Три месяца с восхищением наблюдаю, как наш сосед и друг борется с российской агрессией... Я не знаю, как бы выглядела эта борьба, будь во главе Украины кто-то другой", – аргументировал Вантух выбор дизайна марки.

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Это уже не первая польская почтовая марка в поддержку Украины. В конце марта в стране выпустили 3 млн марок "Мы с вами". На них изображено рукопожатие, символизирующее дружбу и взаимопомощь Украины и Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки о "русском корабле". Она получила название "Русский Военный Корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE".

Первую марку "Русский военный корабль, иди …" продали на аукционе за 5 млн грн. Средства пойдут на армию. Дело в том, что из-за ажиотажа вокруг этой марки Укрпочта ввела ограничения на ее продажу. Также в компании сообщили, что первый тираж допечатываться не будет, чтобы сохранить историческую ценность каждой марки.