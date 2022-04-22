'Русский Военный Корабль... ВСЕ': 'Укрпочта' выпустит новую военную марку

"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки о "русском корабле". Она получила название "Русский Военный Корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE". Также будет выпущен аналогичный конверт.

Об этом у себя в Facebook сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил, что тираж составит:

марки – 5 млн экземпляров;

конвертов – 1 млн экземпляров.

"Первая военная марка Украины "Корабль" уже стала символом страны и нашла большой отклик в сердцах украинцев. Правила выпуска марок "Укрпочты" не разрешали допечатывать именно эту марку. Поэтому сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии "Русский Военный Корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE", – говорится в сообщении.

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При этом Смелянский подчеркнул: в рамках этого блока представлена и первая марка серии. "Поэтому все, кто хочет иметь этот символ истории на память для себя получит такую возможность (но не для отправки)", – отметил он.

Напомним, первую марку "Русский военный корабль иди …" продали на аукционе за 5 млн грн. Средства пойдут на армию.

"Это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Благодарим участников аукциона и особенно победителя, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не напрасны", – отметили в Укрпочте по этому поводу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Укрпочта остановила продажи почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." в своих отделениях. Купить марку еще можно в интернет-магазине.