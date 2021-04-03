В Польше хотят добывать газ в Украине: в стране есть крупнейшие месторождения Европы

Польская компания PGNiG будет искать газ в партнерстве с "Нафтогазом" на территории Украины.

Как говорится в заявлении PGNiG, поляки видят большую перспективу в добыче газа в западных регионах страны. "Украина обладает одними из крупнейших газовых ресурсов в Европе, может быть привлекательным местом для развития PGNiG. Мы особенно заинтересованы в работе в западной части страны, граничащей с районом, где мы добываем несколько десятков лет. Данные указывают на высокий депозитный потенциал этого региона", – отмечают в PGNiG.

Заместитель главы PGNiG Роберт Перковский поясняет: потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины. "Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе", – добавил он.

Отметим, Украина в 2025 году сможет сама себя обеспечить газом. Собственная добыча ресурса может полностью обеспечить потребность как для населения, так и для производственных потребителей.

Объем газа собственной добычи в Украине составляет около 14,5 миллиона кубометров. Этого достаточно для нужд населения и обеспечения работы теплокоммунэнерго.

Как писал OBOZREVATEL, Юрий Витренко заявил, что Украине следует возобновить закупку российского газа непосредственно в РФ, а не в Европе. По его словам, возможно сотрудничество с независимыми российскими компаниями.