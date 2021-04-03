У Польщі хочуть добувати газ в Україні: в країні є найбільші родовища Європи

Польська компанія PGNiG шукатиме газ в партнерстві з "Нафтогазом" на території України.

Як говориться в заяві PGNiG, поляки бачать велику перспективу у видобутку газу в західних регіонах країни. "Україна володіє одними з найбільших газових ресурсів в Європі, може бути привабливим місцем для розвитку PGNiG. Ми особливо зацікавлені в роботі в західній частині країни, що межує з районом, де ми видобуваємо кілька десятків років. Дані вказують на високий депозитний потенціал цього регіону", – відзначають в PGNiG.

Заступник глави PGNiG Роберт Перковський пояснює: потенційне співробітництво двох компаній може призвести до зростання видобутку природного газу в західній частині України. "Це буде вигідно як з точки зору розвитку обох компаній, так і для зміцнення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі", – додав він.

Відзначимо, Україна в 2025 році зможе сама себе забезпечити газом. Власний видобуток ресурсу може повністю забезпечити потребу як для населення, так і для виробничих споживачів.

Обсяг газу власного видобутку в Україні становить близько 14,5 мільйона кубометрів. Цього достатньо для потреб населення і забезпечення роботи теплокомуненерго.

Як писав OBOZREVATEL, Юрій Вітренко заявив, що Україні слід відновити закупівлю російського газу безпосередньо в РФ, а не в Європі. За його словами, можливе співробітництво з незалежними російськими компаніями.