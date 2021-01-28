В Нацплане по выбросам не хватает источников финансирования и недостатки в технических мероприятиях, – Плачков

Для полноценного и качественного выполнения Национального плана по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины не хватает синхронизации в вопросах отсутствия источников финансирования и неоднозначность запланированных технических мероприятий.

Об этом сообщил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, указав, что угольная генерация пока используется в Европе и нужна для энергосистемы Украины.

"У нас при разработке Национального плана не определили источники финансирования. Абсолютно. Нет даже идей, где мы будем брать эти огромные средства для того, чтобы мы выполнили этот Национальный план. Мы не определили алгоритм финансирования", – сказал Плачков.

По его словам, нужно найти источники финансирования мероприятий по сокращению выбросов, а также важно решить вопрос ответственности и алгоритма использования этих средств.

Плачков отметил, что также технический аспект выполнения НПСВ, поскольку под модернизацию нужно выводить из работы которым 40-50 лет и установка систем очистки в таких случаях целесообразна.

"Если на 50-летнем энергоблоке мы построим новую систему очистки, которая стоит не менее, чем новый энергоблок, через 5-10 лет мы это оборудование выведем из эксплуатации * на которую мы потратили много денег. Поэтому очень много вопросов, которые не определены", – сказал Плачков.

"Нам нужен закон Украины по реализации Национального плана по сокращению выбросов, где эти все вопросы организационные, финансовые, системы взаимоотношений и технические, которые будут, и главное ответственности этих компаний за правильное использование этих средств, за строительство современных эффективных систем по сокращению выбросов. И уже на базе этого закона двигаться дальше и выполнять Национальный план по сокращению выбросов", – отметил эксперт.

Как сообщалось, 19 января на слушаниях в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования представители единогласно пришли к выводу, что НПСВ, который уже с 1 января этого года предусматривает вывод энергоблоков ТЭС в ремонт для установления очистного оборудования, в текущих условиях не является реалистичным для выполнения, и поэтому власть должна объединиться в поиске и разработке механизма финансирования Нацплана для его эффективной реализации.

По мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Свителика, Украине угрожает потеря энергетической безопасности из-за принудительного вывода в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021, поскольку выполнение его требований может привести к потере эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

В свою очередь бизнес призывает власти Украины ускорить процесс разработки механизмов реализации НПСВ на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы государство смогло выполнить свои экологические обязательства.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического Сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы модернизация стала происходить с 2021 года.