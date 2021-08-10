В Нацбанке назвали главные причины роста цен в Украине

Глава Совета НБУ, академик НАН Украины Богдан Данилишин назвал среди ключевых факторов немонетарной инфляции, которая формирует около 90% нынешнего прироста инфляции, изменение тарифов на коммунальные услуги, волатильность мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта и повышение акцизов. Кроме того, повлияло и появление дополнительных эпидемиологических расходов и потери от карантина.

Об этом Данилишин написал в своем Facebook. Так, значительно выросли тарифы: газоснабжение – в 2,6 раза, электроснабжение – на 37%. Кроме того, сахар за год подорожал на 84%, подсолнечное масло – на 79%, табачные изделия – на 19%.

"Нынешний всплеск инфляционной активности связан з абсорбированием экономическими агентами структурных шоков (таких как повышение тарифов и т.д.) и является естественным эффектом в процессе посткризисного восстановления экономики и ее адаптации к условиям новой структуры расходов. Свой вклад в волатильность цен внесли мировые цены, на которые также не влияет монетарная политика НБУ", – написал Данилишин .

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Ранее сообщалось, что в Украине в июле рост потребительских цен ускорился до 10,2%. Инфляция на потребительском рынке в минувшем месяце по сравнению с июнем составила 0,1%, а с начала 2021-го – 6,5%.

Базовая инфляция в июле по сравнению с предыдущим месяцем составила -0,1%, а с начала года -4,2%. Отмечается, что цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 0,8%. При этом одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь – на 5,8%, а одежда – на 4,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июле на рынке автогаза были зафиксированы рекордные цены как в оптовом, так и в розничном сегменте. Так, средняя стоимости сложилась на уровне 26 313,83 грн. за тонну, что больше июньской на 18,76%. При этом в августе ждать удешевления тоже не стоит, а цены могут вырасти еще больше.