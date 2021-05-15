В 'Нафтогазе' заявили об увольнении большинства членов набсовета, а потом удалили свое сообщение

НАК "Нафтогаз" опубликовал на своем сайте заявление об увольнении четырех из пяти членов наблюдательного совета. Однако позже это сообщение по какой-то причине из сайта удалили.

На данный момент страница с новостью об увольнении членов набсовета на сайте компании недоступна. Ранее в их релизе говорилось, что члены набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко 30 апреля публично объявили о прекращении своих полномочий.

14 мая, согласно корпоративным процедурам, это решение вступает в силу. В составе набсовета "Нафтогазу" остается гражданин США Роберт Бенш.

За последние несколько дней новый глава компании Юрий Витренко провел ряд громких кадровых решений в компании. В частности, своего кресла лишился Вадим Гламаздин, который со стороны "Нафтогаза" помогал разрабатывать санкции против компаний, которые участвовали в строительстве "Северного потока-2".

Кроме того, Витренко уволил и директора по коммуникациям Юлию Шилину. Ее место занял Максим Билявский (эксперт Центра Разумкова). Ранее он отвечал за коммуникации на тот момент главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.