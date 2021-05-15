В "Нафтогазе" заявили об увольнении большинства членов набсовета, а потом удалили свое сообщение
НАК "Нафтогаз" опубликовал на своем сайте заявление об увольнении четырех из пяти членов наблюдательного совета. Однако позже это сообщение по какой-то причине из сайта удалили.
На данный момент страница с новостью об увольнении членов набсовета на сайте компании недоступна. Ранее в их релизе говорилось, что члены набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко 30 апреля публично объявили о прекращении своих полномочий.
14 мая, согласно корпоративным процедурам, это решение вступает в силу. В составе набсовета "Нафтогазу" остается гражданин США Роберт Бенш.
За последние несколько дней новый глава компании Юрий Витренко провел ряд громких кадровых решений в компании. В частности, своего кресла лишился Вадим Гламаздин, который со стороны "Нафтогаза" помогал разрабатывать санкции против компаний, которые участвовали в строительстве "Северного потока-2".
Кроме того, Витренко уволил и директора по коммуникациям Юлию Шилину. Ее место занял Максим Билявский (эксперт Центра Разумкова). Ранее он отвечал за коммуникации на тот момент главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.
Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш написал письмо главе правления национальной компании Юрию Витренко, где отметил, что председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд не допускает его к исполнению обязанностей вопреки международным нормам и законодательству Украины.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост главы правления компании ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.