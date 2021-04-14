В 'Нафтогазе' заявили, что под их брендом голубое топливо продают на 15% дороже

В компании "Нафтогаз Украины" заявили, что не имеют никакого отношения к деятельности компании ООО "Нафтогаз Постачання". Несмотря на схожесть названий, вторая является частной компанией, созданной в конце 2020-го и обслуживает преимущественно клиентов в Кременце (Тернопольская область). При этом цены на газ от этого поставщика выше цен ГК "Нафтогаз Украины", в апреле – на 15%.

Об этом сообщили в "Нафтогаз Украины". Отмечается, что сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний.

По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и правоохранительные органы относительно нарушений прав интеллектуальной собственности, а именно неправомерного и необоснованного использования торговой марки, принадлежащей ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Компания не предоставляла другому поставщику никаких разрешений на использование ни торговой марки, ни своих фирменных наименований.

В феврале и марте компания ООО "Нафтогаз Постачання" активно присоединяла клиентов в своем офисе в Кременце. По свидетельствам жителей города, клиентов, обращавшихся к оператору ГРС с вопросом заключения договоров с новым поставщиком, направляли в офис "Нафтогаз Постачання".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" за январь-март 2021 года уплатил в государственный и местные бюджеты 20,6 млрд грн. При этом за аналогичный период прошлого года отчисления компании составляли 24,1 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа компании "Стебниктеплокоммунэнерго" на Львовщине из-за долгов. Задолженность предприятия за потребленное топливо выросла до 15,93 млн грн.