'Нафтогаз' на миллиарды гривен сократил выплаты в госбюджет

НАК "Нафтогаз Украины" за январь-март 2021 года уплатил в государственный и местные бюджеты 20,6 млрд грн.

При этом за аналогичный период прошлого года отчисления компании составляли 24,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Таким образом, "Нафтогаз" отчитался о сокращении выплат в государственный бюджет на 15% или 3,5 млрд грн.

В то же время поступления от предприятий группы составили около 8,2% общих доходов государственного бюджета в первом квартале 2021 года.

"Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2020 года, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил около 142,7 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.