В "Нафтогазе" пообещали слабый и медленный рост добычи газа

НАК "Нафтогаз" рассчитывает увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза. Через целое десятилетие компания собирается добывать всего 24 млрд кубометров газа вместо нынешних около 13 млрд куб. м. И это при том, что согласно предыдущим обещаниям, еще в 2020-м Украина должна была добывать более 20 млрд кубометров в год.

При этом производство газа планируется развивать как на суше, так и на шельфе. Однако есть условия: себестоимость добычи не должна превышать 160 долларов за тысячу кубометров. Такими планами поделился глава компании Юрий Витренко во время выступления на Украинском газовом инвестиционном конгрессе, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: для достижения заявленного показателя "Нафтогаз" намерен привлекать международные инвестиции. "Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", – сказал Витренко.

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В августе 2021 года компания "Укргаздобыча", входящая в состав "Нафтогаза", сообщила о сокращении добычи природного газа. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го, компания добыла на 5,2% меньше газа.

Кроме того, в 2019 году тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Укргаздобыча" провалила план по увеличению добычи газа до 20,1 млрд кубометров. "Я крайне недоволен тем, что на самом деле "Укргаздобыча" компании "Нафтогаз" план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила", – сказал тогда Гройсман.

Таким образом еще тогда был признан провал концепции развития газодобывающей отрасли (Программа 20/20). Согласно ей, Украина должна была ежегодно существенно увеличивать добычу газа:

в 2017 году должно было быть добыто 15,2 млрд кубометров;

в 2018-м – 16,5 млрд куб. м;

в 2019-м – 18,3 млрд куб. м;

в 2020-м – 20,1 млрд куб. м.

На деле же оказалось, что добыча газа только сокращается. К примеру, в 2020 году Украина добыла 14,233 млрд куб кубометров топлива. Что меньше не только ожидаемого показателя, но и не дотянуло до запланированного объема на 2017 год.

На фоне удручающих показателей по добыче газа в "Нафтогазе" заявляют о намерениях закупать топливо у других стран. Так, глава компании Юрий Витренко сообщил, что Украина собирается закупать газ в Румынии.

Кроме того, он выразил желание купить газ европейских стран, хранящийся в украинских подземных хранилищах (ПХГ). "В наших ПХГ хранят газ европейские компании, потому что они верят Украине. Эти объемы составляют 10-15% общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине", – заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Нафтогаз" будет добиваться участия в сертификации "Северного потока-2". В компании считают, что запускать работу газопровода нельзя из-за того, что РФ использует его в качестве оружия против Украины.