В мире – дефицит дизтоплива: какие причины и при чем здесь Россия

Цены на дизельное топливо в Европе поднялись до 835 долларов за тонну, что является более, чем 7-летним максимумом. Одной из причина этого является дефицит предложения, возникший из-за снижения в январе-2022 поставок из "стран нефтяного Востока", США и России.

Об этом сообщает S&P Global. Отмечается, что среди других причин:

исторически низкие запасы средних дистиллятов;

устойчивый мировой спрос на дизельное топливо;

рост рентабельности дизельного топлива;

сокращение нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире, и особенно в Европе.

"Кроме того, высокие цены на природный газ в Европе также повлияли на стоимость производства водорода. Это – ключевой компонент нефтепереработки, необходимый для производства дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы", – говорится в сообщении.

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Роль России

Немаловажную роль в мировом дефиците дизеля сыграла и Россия, которая является ключевым его поставщиком в Европу. По информации аналитиков, это случилось из-за из-за плохой погоды на балтийских терминалах страны.

"Экспорт дизельного топлива из порта Приморск играет ключевую роль в балансе Северо-Западной Европы. Особенно в настоящее время, когда рынок испытывает постоянную нехватку из-за небольшого количества поставок с рынков к востоку от Суэца", – отметили они.

Сколько стоит дизель в Украине

По состоянию на 15 февраля 2021 года, средняя цена на бензин А-95 составляла 34,36 грн/литр (на 21 коп. дороже, чем днем ранее), а дизельного топлива – 33,6 грн/литр (на 16 коп. дороже, чем в предыдущий день). Это на 1,46 грн и 1,37 грн дороже, чем было в начале февраля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: несмотря на то, что стоимость нефти марки Brent утром 14 февраля впервые с 1 октября 2014 года превысила отметку в 96 долларов за баррель, в экспертной среде уверены: на цену на автотопливо здесь и сейчас это не повлияет. Последствия нынешнего подорожания нефти украинцы могут ощутить только к лету.