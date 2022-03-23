В Крыму хотят отобрать у украинских владельцев принадлежащие им отели

В оккупированном Крыму хотят отобрать в украинских владельцев, открыто выступающих против России, принадлежащие им отели. Работа же по выявлению украинских собственников крымской недвижимости ведется совместно с ФСБ.

Об этом заявил нелегитимный глава временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул: решение о "национализации" будет принято уже в ближайшее время.

"У нас инструмент "национализации" присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов", – сказал он.

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В то же время российские оккупанты захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, а с 27 февраля разрушили временную дамбу и начали незаконно поставлять воду в Крым. Такими действиями захватчики уже нанесли ущерб на 620 млн грн.

"Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки)", – сообщила Государственная экологическая инспекция Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Аксенов сказал, что дамба была взорвана российскими военными. "Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается", – написал оккупант.

Днем ранее Аксенов заявлял, что благодаря тому, что оккупанты захватили узел в Новой Каховке, у них появилась техническая возможность запустить подачу воды из материковой части Украины на полуостров.

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