Облсовет в Днепре выделил 20 млн грн на рекламу больниц: деньги утекают в фирмы из орбиты Загида Краснова

Днепропетровский облсовет под руководством главы Николая Лукашука во время войны выделил из бюджета региона 20 млн грн на рекламу государственных медучреждений. Уже объявленные тендеры выглядят подозрительно: закупки ведутся отдельно для каждой больницы, а среди победителей и кандидатов – исключительно фирмы из орбиты одиозного Загида Краснова.

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О странных госзакупках сообщил глава правления платформы "Громадський контроль" Денис Селин. В частности, за бюджетные средства заказывают массовую рекламу на бордах и публикации в интернет СМИ.

По информации "Громадського контролю", соответствующие изменения в областной бюджет были приняты в начале февраля, за проголосовали около 90 депутатов. "На тот момент у депутатов вопросов почему-то не возникло. Например, вопросы могли появиться и у руководителя областного совета Николая Лукашука", – отмечают активисты и приводят текст документа, который подтверждает решение облсовета.

"Хотят заказать рекламу на 670 бордах и в 620 статьях, и это объявлено только 40% от плана. В прошлые годы я вообще не видел, чтобы медицинские учреждения тратили средства на рекламу, обычно им их на медикаменты не хватало. Если мы говорим о социальной рекламе, то обычно социальную рекламу размещали бесплатно или по ценам в несколько раз ниже рыночных цен. Но здесь ситуация обратная", – отмечает Селин.

Так, все фирмы, которые выигрывают уже проведенные тендеры, связаны с людьми, которые баллотировались от партии Загида Краснова "Громадська Сила" ("ГС"). Кроме того, на тендеры всегда приходит только один участник, поэтому конкуренции нет. Речь идет о таких закупках:

реклама в СМИ для Днепропетровского областного клинического центра диагностики и лечения Днепропетровского облсовета – на 1,2 млн грн; победителем стало ООО "Медиа Днепр", которое принадлежит соратнику Краснова Валерию Старостенко;

наружная реклама для того же медучреждения, сумма аналогичная – 1,2 млн грн ; победитель – то же ООО "Медиа Днепр" Старостенко;

; победитель – то же ООО "Медиа Днепр" Старостенко; реклама на бордах и роллерах для Днепропетровской областной станции переливания крови; цена – 800 тыс. грн ; победитель торгов (на данный момент идет его квалификация) – ООО "Медиа IT", которое также принадлежит Старостенко;

; победитель торгов (на данный момент идет его квалификация) – ООО "Медиа IT", которое также принадлежит Старостенко; наружная реклама для Днепровского базового профессионального медицинского колледжа Днепропетровского областного совета на 600 тыс. грн; подан только один кандидат – ООО "АМК Маркет", фирму связывают с другим соратником Краснова – Станиславом Басовым;

услуги рекламы и маркетинга для Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровского областного совета на 1,5 млн грн ; продолжается процесс регистрации заявок;

; продолжается процесс регистрации заявок; реклама на бордах для Регионального медицинского центра семейного здоровья Днепропетровского областного совета на 1,3 млн грн ; участники еще не зарегистрированы;

; участники еще не зарегистрированы; реклама в медиа для того же медучреждения на ту же сумму в 1,3 млн грн; участники торгов пока не зарегистрированы.

OBOZREVATEL проверил информацию о компаниях и выяснил, что ООО "Медиа Днепр" Валерия Старостенко создано всего три месяца назад и уже выиграло тендеры на 2,36 млн грн. Также Старостенко основал фирму "Медиа IT", которая зарегистрирована по тому же адресу (ул. Марша Малиновского, 2). Эта компания только в 2023-м уже успела получить тендеры на 2,8 млн грн (а за прошлый год, через несколько месяцев после своего создания, получила 2,9 млн грн). При этом 2,8 млн грн предприятию заплатит департамент информационной деятельности и коммуникации Днепропетровской ОВА.

Старостенко баллотировался в Днепропетровский областной совет в 2015-м от партии Загида Краснова и от этой же партии – в Шевченковский райсовет Днепра уже в 2020-м. А бывший владелец еще одной фирмы, которая "засветилась" в тендерах, Станислав Басов стал депутатом облсовета в от той же партии "ГС".

Он также имеет отношение к компании "Силл", которая тоже размещает наружную рекламу в Днепре (без тендеров), в ней Басов был директором. И эта же компания напрямую связана с семьей Краснова. До апреля 2022 года конечным владельцем "Силл" был Руслан Загидович Краснов (сын Загида Краснова). Теперь компанией владеет Валентин Баско. И это тоже неслучайный человек – он родственник Басова. Так, отец Станислава Андрей Валентинович Баско – это соратник Краснова по "ГС".

Что касается "АМК-Маркет", которым ранее владел Басов (компания получила 600 тыс. грн для рекламы Днепровского базового медицинского колледжа), то основной вид деятельности этой фирмы – грузовой автомобильный транспорт. Сейчас компания зарегистрирована на Валерию Алексееву, фирма числилась за Басовым до 2019 года.

Активисты просят Военную администрацию области и ее председателя Сергея Лысака обратить внимание на ситуацию. Руководство области призывают разобраться в целесообразности использования средств. "Также сообщают, что на директоров медицинских учреждений очень давят, чтобы они проводили такие закупки. Иногда называют фамилию Басов. Военная администрация может это проверить и установить тех людей, которые давят", – отметил Селин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровском областном совете сложилась коалиция из провластной партии и "осколков" ОПЗЖ. Куратором большинства является председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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