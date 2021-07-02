Житель Днепра обнаружил внутри хлеба мочалку. Фото 'деликатеса'

Житель Днепра купил в одном из местных магазинов хлеб с "деликатесом". Внутри него оказалась мочалка для мытья посуды.

Фото необычного продукта опубликовал Telegram-канал "Х**вый Днепр". На них видно, что это хлеб "Петриківський" нарезаный (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Как вам такой хлеб с мочалкой внутри? Приятного аппетита", – сказано в посте.

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О том, когда именно это произошло и в каком магазине был куплен хлеб, не говорится.

Пользователи сети с иронией отреагировали на такой продукт:

"Фрекен хлеб", "Зато в цветах флага", "Красиво", "Поел и сразу за собой убрал".

Также в комментариях предположили, что мочалку случайно оставили на противне или в форме, где замешивают тесто.

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