В Киеве подорожала аренда квартир: сколько стоит снять 1-комнатную

За последние полгода стоимость аренды квартир в Киеве выросла со средних 11 764 грн до 12 000 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: объявлений по 8 000 грн насчитывается 10,8%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 9,7% объявлений;

7 200 грн и 11 200 грн – 5,9%.

Самой популярной ценой для 2-комнатных квартир является 7 800 грн – таких объявлений 10,1% от общего количества. Часто также встречаются цены в:

10 200 грн – 9,9%;

15 000 грн – 7,6%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн и 15 200 грн – 8,1%. А кроме того, по:

12 800 грн – по 6,8%;

20 600 грн – 6,2%.

Дешевле всего аренда жилья стоит в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. За ним следуют:

Святошинский – 9 000 грн;

Оболонский, Дарницкий – по 11 000 грн;

Днепровский – 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем 21 500 грн. Далее следуют:

Шевченковский – 14 000 грн;

Подольский – 13 500 грн;

Соломенский, Голосеевский – по 13 000 грн.

В то же время за месяц цены на съем квартир в Киеве снизилась. Удешевление составило почти 700 грн: с 12 658 грн до 12 000 грн.

Какие квартиры предпочитают арендовать украинцы

В целом, по словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массированных атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты при выборе квартир. Так:

украинцы ищут квартиры на нижних этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения;

в приоритете квартиры с газоснабжением.

важную роль играет расстояние к объектам критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.

В то же время в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на аренду квартир, вероятно, пересчитают уже весной. Этот прогноз может изменить военная эскалация, в обратном случае рост цен составит около 10-15%. О том, как и когда могут пересчитать цены на аренду жилья, читайте в материале.

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