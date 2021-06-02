В Кабмине посчитали цены на бензин: сколько будет стоить на заправках

Министерство экономики Украины обнародовало информацию о новых расчетах стоимости бензина и дизтоплива. Цены представлены на первую декаду июня.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. "На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 грн, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 грн", – говорится в сообщении.

Напомним, что с учетом максимальной торговой наценки, которая постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, предельная цена на бензин составляет 29,92 грн/л.

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Ранее сообщалось, что средняя цена бензинов в Украине упала на 1,5% – с 25,22 грн до 24,84 грн/литр. Согласно введенному госрегулированию стоимости топлива, в течение ІІІ декады мая стоимость бензина не должна превышать 29,84 грн/литр, а дизеля – 27,89 грн/литр.

Однако некоторые премиальные АЗС начали урезать бонусные программы якобы в связи с потерями из-за госрегулирования цен.

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