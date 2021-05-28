Грозит ли Украине дефицит бензина из-за Беларуси: в "Укртатнафте" сделали заявление

В украинской компании "Укртатнафта" заявили, что могут полностью обеспечить нехватку бензина из Беларуси на внутреннем рынке. В последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на рынке составляла около 50%.

Об этом сообщает пресс-служба компании. "С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизтоплива и сжиженного газа.

Ранее директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", – сообщил Куюн.

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