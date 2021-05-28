Грозит ли Украине дефицит бензина из-за Беларуси: в "Укртатнафте" сделали заявление
В украинской компании "Укртатнафта" заявили, что могут полностью обеспечить нехватку бензина из Беларуси на внутреннем рынке. В последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на рынке составляла около 50%.
Об этом сообщает пресс-служба компании. "С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизтоплива и сжиженного газа.
Ранее директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.
"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", – сообщил Куюн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине проверили качество дизельного топлива и бензина А-95 на автозаправочных станциях сетей ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG и SUNOIL. На двух станциях обнаружили нарушения.
В Украине на АЗС устанавливают разную цену на топливо, создавая у потребителя уверенность в том, что он платит за качественный продукт. То есть это больше наценка за бренд, чем за какой-то состав.