В июне Беларусь сократит поставки бензина А-95 в Украину – СМИ
Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95 в июне. Решение было принято 31 мая.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли. "В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – говорится в сообщении.
По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении Беларуси обнулить поставки этой марки в июне.
Ранее директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.
"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", – сообщил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В украинской компании "Укртатнафта" заявили, что могут полностью обеспечить нехватку бензина из Беларуси на внутреннем рынке. В последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на рынке составляла около 50%.
В Украине проверили качество дизельного топлива и бензина А-95 на автозаправочных станциях сетей ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG и SUNOIL. На двух станциях обнаружили нарушения.