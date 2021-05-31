В июне Беларусь сократит поставки бензина А-95 в Украину – СМИ

Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95 в июне. Решение было принято 31 мая.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли. "В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении Беларуси обнулить поставки этой марки в июне.

Ранее директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.

Видео дня

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", – сообщил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL: