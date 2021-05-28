Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.

Об этом он написал в своем Facebook. "Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка", – сообщил Куюн.

При этом, как отметил директор, это "ещё один сигнал, третий за эту весну". "Но задача стоит нестандартная – найти 50 тыс т "пятого". Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", – добавил он.

Напомним, в Украине проверили качество дизельного топлива и бензина А-95 на автозаправочных станциях сетей ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG и SUNOIL. На двух станциях обнаружили нарушения.

Как ранее писал OBOZREVATEL: