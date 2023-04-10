В Испании стартовал уникальный эксперимент по 4-дневной рабочей неделе

Испанский город Валенсия с 10 апреля начал уникальный эксперимент по анализу 4-дневной рабочей недели. Оригинальность подхода заключается в том, что бизнес-целесообразность не будет рассматриваться вовсе – оценка будет касаться лишь влияния сокращенной рабочей недели на здоровье и благосостояние жителей, а также окружающую среду.

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Эксперимент продлится месяц. Рабочая неделя в течение этого месяца будет 32-часовой (а не 40-часовой, как обычно), сообщает Comunidad Valenciana.

При этом общее годовое количество рабочих часов для жителей города не изменится. Дело в том, что пилотный проект горсовета Валенсии совпадает с четырьмя праздничными понедельниками подряд. Это 10 апреля – пасхальный у католиков, 17 апреля – Сан-Висенте-Феррер, 24 апреля – перенесенный с 22 января выходной за праздник Сан-Висенте-Мартир, 1 мая – День труда.

Цель инициативы состоит в том, чтобы узнать о влиянии 4-дневной рабочей недели на "гражданские аспекты, а не только на бизнес, финансы или государственное управление", как это делается в других странах, отметили в мэрии. Мэр Валенсии Жоан Рибо также подчеркнул, что исследование не будет касаться напрямую "сокращения рабочего времени".

"Речь идет о проведении теста, получении опыта в рамках оси инноваций, которая создана для людей... Мы работаем над вещами, которые приносят непосредственную пользу людям", – отметил Рибо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бельгии утвердили 4-дневную рабочую неделю. Переход не обязательный, но сотрудники смогут требовать графика с тремя выходными вместо двух. Зарплату им урезать не будут, однако рабочий день будет увеличен до 9,5-10 часов вместо 8 обычных.

На такую реформу бельгийцев вдохновил опыт Исландии. Там тестирование четырехдневной рабочей недели прошло еще в 2015-19 годах. Теперь такой возможностью пользуются 86% местных сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, до начала полномасштабного вторжения РФ и введения военного положения украинские работодатели высказывались в поддержку экспериментов с 4-дневной рабочей неделей. Более 70% опрошенных компаний были согласны опробовать такой формат работы.

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