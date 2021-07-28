В Украине готовы сократить рабочую неделю до четырех дней: в чем преимущества и когда ждать изменений

В Украине более 70% работодателей готовы в качестве эксперимента перейти на 4-дневную рабочую неделю. Такие данные опроса работодателей сайта Jooble. Ранее эксперименты по уменьшению рабочего времени уже провели ряд иностранных и некоторые украинские компании. Многие из них отметили положительный эффект нововведения.

Подойдет ли 4-дневный график для всех работников, и когда подобная инициатива может быть внедрена на государственном уровне в Украине – узнавал OBOZREVATEL.

Смысл 4-дневной рабочей недели в том, чтобы позволить работникам больше времени потратить на личные дела и восстановление сил. По задумке, это должно помочь им в остальные дни работать более эффективно и тратить меньше времени на выполнение задач. При этом, от уменьшения количества рабочего времени заработная плата падать не должна.

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"Этот эксперимент очень хорош для людей умственного труда: для программистов, дизайнеров, журналистов. – говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко. – Действительно разгрузка головы на один дополнительный день может резко увеличить продуктивность. В некоторых случаях – даже в разы".

Это подтверждает эксперимент, который в августе 2019-го провели Microsoft Japan. В течение месяца их сотрудники работали лишь 4 дня в неделю. Как отметили в компании, производительность их труда увеличилась почти на 40% сравнительно с августом 2018-го.

Украинский рынок также не остается в стороне тренда. В сентябре 2019-го дополнительный выходной в пятницу ввели для своих сотрудников в IT-компании Brighta, и в целом, отметили успешность такой идеи.

Подобные нововведения практикуют не только отдельные компании. В Исландии эксперимент с сокращением рабочей недели провели даже на государственном уровне. Исследования длились с 2014 по 2019 годы и охватили примерно 1% работников в их страны. По итогам экспериментов, сокращение рабочей недели не привело к падению производительности труда или переработкам. Наоборот, работники более эффективно планировали свое время . Благодаря этому эксперименту рабочее время на постоянной основе сократили для 86% сотрудников в стране.

Подобный проект уже этой осенью планируют начать в Испании и продлится он три года.

Стоит понимать, что далеко не во всех сферах можно сделать столько же работы за 4 дня, сколько за 5. Если мы говорим о таких видах деятельности, как IT, за счет увеличения эффективности труда действительно можно сократить время, которое тратится на выполнения задач.

Но если это работа с людьми, к примеру, медицина, то эта схема будет давать сбой. Врач может сократить время работы с пациентом и принять больше людей за меньше часов. Но от этого качество осмотра не повысится, а наоборот будет страдать.

Есть и другие сферы, где важно именно время, проведенное на работе. К примеру, кассир в супермаркете никак не сможет сделать за 4 дня столько же работы, сколько за 5. Если сократить рабочую неделю – работодателю понадобится больше сотрудников.

"Здесь нужно разделять. Если ты работаешь на заводе, точишь детали и при этом будешь работать меньше времени – ты их больше не сделаешь физически. Даже если будешь более отдохнувшим", – говорит Марченко.

Во многом внедрение 4-дневной рабочей недели может зависеть от того, как построены процессы в конкретной компании и от мотивации самих сотрудников, говорит основатель и руководитель рекрутингового агентства AboutHR Марианна Гринишин:

"Если человек не хочет работать, он может хоть 7 дней приходить – он все равно найдет, как не работать. А если человек хочет выполнить задачу – он и за 4 дня найдет, как это сделать. Даже с длинными перерывами на кофе и обедом в 1,5 часа".

С развитием автоматизации человечеству не нужно будет столько сотрудников, сколько есть сейчас. К примеру, чем больше в супермаркетах будут появляться кассы самообслуживания или в нашу жизнь будут входить беспилотные авто, тем меньше будет нужно работников в этих сферах. Марченко рассказывает, чтобы избежать социального напряжения, в некоторых случаях страны будут вводить безусловный доход, в некоторых увеличивать количество рабочих мест, в том числе и за счет уменьшения рабочей недели.

В целом, 4-дневная рабочая неделя – это будущее и рано или поздно все к этому придут. В то же время, в возможность внедрения такой идеи в Украине в скором времени эксперт не очень верит.

"Я не верю в статистику готовности работодателей. – говорит Марченко. – Когда 71% работодателей говорят, что они не против, это не значит, что когда им на практике предложат такую идею, они на это согласятся. Безусловно, сокращение рабочей недели это тренд будущего, но Украина здесь не будет среди лидеров. Да и в течение ближайших 5 лет этот тренд не станет мейнстримом ни в Украине, ни в мире".

По мнению Гринишин, длительность рабочей недели в Украине будет зависеть от условий мирового рынка. Если такая идея будет развиваться в других странах мира, рано или поздно она придет к нам. Компания Гринишин занимается поиском сотрудников для IT-сферы и эта сфера в Украине быстрее всего перебирает мировые тренды.

"В Англии уже работают не 8 часов, а 7,5. Английские клиенты, которые ищут у нас программистов, предлагают им такой же график. Если у них будет 4-дневная неделя, они и нашим сотрудникам будут предлагать такую же. Это уже будет влиять на другие компании на рынке Украины", – говорит она.

Рынок труда развивается очень динамично. Говоря о рабочей неделе, стоит помнить, что и 5-дневка появилась у нас не так давно. Она была утверждена в СССР лишь в 1967 году. До этого же люди работали по 6 дней. Уже сейчас во многих странах Европы сотрудники работают меньше, чем 40 часов в неделю и понемногу этот тренд приходит в Украину.

Но все же изменения на рынке не молниеносные. Нужно время, чтобы к ним привыкли и работники и работодатели. Потому, можно с уверенностью сказать, что украинские работники в перспективе обязательно будут трудиться меньше за ту же зарплату, но в следующие несколько лет этот тренд пока не станет массовым.