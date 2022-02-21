В Бельгии вводят 4-дневную рабочую неделю, но с оговорками: какие условия

В Бельгии утвердили 4-дневную рабочую неделю. Переход будет не обязательным, но сотрудники смогут требовать графика с тремя выходными вместо двух. Зарплату им урезать не будут, однако рабочий день будет увеличен до 9,5-10 часов вместо 8 обычных.

Новые правила согласовало правительство Бельгии, заявил премьер-министр государства Александр де Кро. Он объяснил изменение правил тем, что "пандемия коронавируса заставила людей работать более гибко". "Это привело к появлению новых способов [организации] работы", – цитирует де Кро Reuters.

Бельгийские сотрудники, таким образом, получат право обращаться к работодателю с просьбой изменить их трудовой график. Общие правила "четырехдневки" таковы:

Видео дня

можно работать до 10 часов в день вместо 8 часов, чтобы перейти на 4-дневную рабочую неделю, сохранив прежнюю зарплату;

можно работать больше в течение одной недели и меньше на следующей;

работодателям запрещается наказывать сотрудников за отсутствие на связи в нерабочее время.

Как сообщается в блоге итальянского актера и политика Беппе Грилло, на такую реформу бельгийцев вдохновил опыт Исландии. Там тестирование 4-дневной рабочей недели прошло еще в 2015-19 годах. Теперь такой возможностью пользуются 86% местных сотрудников. Кроме того, внедрение четырехдневной рабочей недели обсуждают власти Испании, Шотландии и Японии.

Грилло призывает обратить внимание на проблему и в Италии. "Когда это будет в Италии? Настало время, чтобы четырехдневная рабочая неделя оказалась в центре наших дебатов", – уверен Грилло.

Главные "за" и "против" четырехдневной рабочей недели

По словам сторонников идеи, смысл 4-дневной рабочей недели заключаетеся в том, чтобы позволить работникам больше времени потратить на личные дела и восстановление сил. По задумке, это должно помочь им в остальные дни работать более эффективно и тратить меньше времени на выполнение задач.

Эту теорию подтверждает эксперимент, который в августе 2019-го провели Microsoft Japan. В течение месяца их сотрудники работали лишь 4 дня в неделю. Как отметили в компании, производительность труда увеличилась почти на 40%.

Впрочем, далеко не во всех сферах можно сделать столько же работы за 4 дня, сколько за 5. Если мы говорим о творческом труде или IT, то за счет увеличения эффективности труда действительно можно сократить время, которое тратится на выполнение задач.

Но если это работа с людьми, к примеру медицина или сфера обслуживания, то схема может давать сбои. Врач может сократить время работы с пациентом и принять больше людей за меньше часов. Но от этого качество осмотра, например, не повысится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские работодатели высказались в поддержку экспериментов с 4-дневной рабочей неделей. Более 70% опрошенных компаний согласились бы опробовать такой формат работы.