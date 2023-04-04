ОПЕК+ подыгрывает Кремлю на продаже нефти – доходы России возрастут

Страны-производители нефти ОПЕК+ объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в день. Это решение может увеличить доходы страны-террористки России от продажи нефти.

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РФ сможет зарабатывать больше, невзирая на ограничение цены на нефть. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Россия выигрывает то, что сокращение добычи может привести к увеличению цен, но опять-таки она находится в ценовом коридоре – $60 за баррель. То есть выше этого коридора она не прыгнет. Единственное, что если сейчас Россия продает свою нефть в среднем за $50-52 за баррель, то после этого повышение может немного уменьшиться разница между ценой этого потолка – $60 и ценой российской нефти. То есть она может быть не $50, а $56-57", – объяснил эксперт.

Могут ли снизить прайс-кеп на российскую нефть?

Для Украины было бы выгоднее, если бы предельная цена на нефть из страны-агрессорки была ниже. Однако пока нет предпосылок для этого шага, отмечает Омельченко.

"Нам, украинцам, чем меньше этот потолок, тем лучше. Но мы можем хотеть одного, а в реальности будет другое. Надо смотреть на реалии, а они говорят о том, что большинство наших международных партнеров не готовы к сокращению прайс-кепа на нефть. Поскольку они считают, что это приведет к еще большему дефициту на рынке нефти и нефтепродуктов в мире и еще больше будет стимулировать повышение цен", – говорит эксперт.

Такое решение может затронуть интересы политиков многих стран, добавил специалист. По его словам, пока нет предпосылок для того, чтобы снизили прайс-кеп на российскую нефть.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть выросли 4 апреля. По состоянию на 09:25 по Гринвичу фьючерсы марки Brent подорожали на 43 цента, до $85,36. Нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне $80,89 за баррель, что на 47 центов выше предыдущего показателя.

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