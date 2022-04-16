В ГП "Антонов" заявили, что восстановят "Мрию": что известно

В адрес украинского государственного предприятия "Антонов" поступают многочисленные запросы касательно развития программы восстановления Ан-225 "Мрия". Самый большой и мощный самолет уничтожили рашисты во время бомбардировки аэродрома "Киев-Антонов-2" в Гостомеле.

При этом о сроках восстановления легендарного украинского аэросудна говорить пока рано. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Антонов" в Facebook.

"Действительно, некоторые основные агрегаты для планера самолета имеются в наличии. Однако новая "Мрия" должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности, а также быть оборудованной в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять. Это потребует проведения большого объема расчетно-конструкторских работ, избрания и закупки соответствующих комплектующих, проведение программы испытаний и т.д. Безусловно, этот проект будет осуществляться в широкой международной кооперации с участием ведущих компаний и предприятий глобальной авиаиндустрии", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что объем финансирования и возможность использования компонентов Ан-225, подвергшихся разрушениям со стороны солдат страны-террориста, будет определяться специальной комиссией, создаваемой под эгидой "Укроборонпрома". Источники финансирования будут также определяться государством.

"Те средства, которые уже поступили в фонд, будут использованы исключительно для реализации проекта восстановления "Мрии". Более того, с прозрачной отчетностью за каждую потраченную гривну или доллар", – отметили в госпредприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, госконцерн "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий гендиректора предприятия "Антонов". Последний входит в состав концерна.

Отметим, ранее командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что самый большой самолет в мире за всю историю не спасли из-за бездействия руководства госпредприятия "Антонов".