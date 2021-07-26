В Гоструда заявили, что каждый пятый украинец работает неофициально

В Госслужбе по вопросам труда заявили, что каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики. То есть человек работает или же получает часть зарплаты неофициально.

Однако теневая занятость в настоящее время существенно уменьшается. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Игорь Дегнера в эфире телеканала "Дом".

"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тысяч неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась. Есть существенная тенденция к уменьшению. Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости порядка 184 тысяч лиц", – отметил Дегнера.

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По его словам, с начала 2020 года по апрель текущего года неформальная занятость снизилась на 495 тысяч теневых рабочих мест. Таких показателей удалось достичь благодаря комплексу мероприятий.

"Это решения, которые принимаются по поддержке бизнеса во время пандемии. Потому что все эти программы связаны с тем, что они предоставляются на рабочие места, которые официально оформлены. И, безусловно, это комплекс мероприятий, которые принимаются всеми без исключения органами государственной власти по стимулированию перехода теневого рабочего места и выхода его на свет", – резюмировал Дегнера.

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