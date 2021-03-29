В Госдепе США сказали, от кого зависит достройка "Северного потока-2"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что достройка "Северного потока-2" будет зависеть от того, кто его строит, несмотря на сопротивление Вашингтона.

"В конечном итоге, это зависит от тех, кто пытается построить трубопровод и завершить его. Мы просто хотели убедиться, что наше противодействие газопроводу было хорошо понято", – заявил Блинкен. Об этом сообщает Reuters.

Государственный секретарь США отметил, что уже сказал своему немецкому коллеге, что американские санкции против трубопровода из России в Германию являются реально возможными. По его словам, США "не имеют двусмысленности" в отношении его строительства.

Поскольку "Северный поток-2" пройдет в обход Украины, критики утверждают, что он лишит Киев прибыльных транзитных доходов и потенциально подорвет усилия страны по противодействию российской агрессии.

При этом Кремль заявляет, что проект стоимостью 11 миллиардов долларов, возглавляемый российской государственной энергетической компанией "Газпром", является коммерческим. Однако власти США выступили против реализации газопровода.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Изначально проект оценивался в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".