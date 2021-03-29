У Держдепі США сказали, від кого залежить добудова "Північного потоку-2"

Роман Груша
Роман Груша
Ринки та компанії
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'Північний потік-2'

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що добудова "Північного потоку-2" буде залежати від того, хто його будує, незважаючи на опір Вашингтона.

"У кінцевому підсумку це залежить від тих, хто намагається побудувати трубопровід і завершити його. Ми просто хотіли переконатися, що наша протидія газопроводу була добре зрозумілою", – заявив Блінкен. Про це повідомляє Reuters.

Державний секретар США зазначив, що вже сказав своєму німецькому колезі, що американські санкції проти трубопроводу з Росії до Німеччини є реально можливими. За його словами, США "не мають двозначності" щодо його будівництва.

Оскільки "Північний потік-2" пройде в обхід України, критики стверджують, що він позбавить Київ прибуткових транзитних доходів і потенційно підірве зусилля країни щодо протидії російській агресії.

До того ж Кремль заявляє, що проєкт вартістю 11 мільярдів доларів, очолюваний російською державною енергетичною компанією "Газпром", є комерційним. Проте влада США виступила проти реалізації газопроводу.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Від самого початку проєкт оцінювався у 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.

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