В Германии заявили, что обсудят отмену санкций США против 'Северного потока-2'

Германия планирует провести переговоры с США по поводу санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте бундестага ФРГ. Переговоры пройдут после того, как американский сенат утвердит на должности всех компетентных лиц и они официально приступят к работе.

Немецкие власти отвергают санкции США в отношении трубопровода и считают их вмешательством в европейский суверенитет. Однако в ФРГ не исключили ситуации, при которой американское правительство могут ввести ограничения в отношении немецкого фонда в поддержку газопровода.

Ранее представители Госдепартамента США заявили, что их страна не ведет переговоры с Германией о возможности завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Более того, администрация президента Джо Байдена обещает сделать все, чтобы не дать его достроить.

Отмечается, что представители администрации Байдена во время дипломатической беседы заявили о своей обеспокоенности из-за строительства трубопровода на немецкой территории. В Госдепе подчеркнули, что для определения лиц, подлежащих санкциям, может потребоваться много времени. Однако Белый дом планирует использовать все доступные инструменты против строительства "Северного потока-2".

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