Быстрые темпы строительства "Северного потока-2" в водах Дании в условиях политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз экологии и здоровью членов экипажа.

Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины. Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи – химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе острова Бронхольм.

Трубопровод "Северный поток 2" проходит рядом с этим участком. За последние полвека морские течения сдвинули немалое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали их на значительной площади вокруг острова.

По этой причине Дания, как условие предоставления разрешения на прокладку трубопровода в своих водах, выдвигала обязательность использования судов с динамическим позиционированием (DP). Такие суда имел подрядчик РФ в проекте – компания "Allseas". Но под угрозой санкций в 2019-м она покинула проекта и вывела свои суда. В России же единственным трубоукладчиком с DP оказался "Академик Черский". Однако его техническое состояние не позволяет до сих пор начать работы.

При этом РФ приложила значительные усилия и добилась получения изменений в датском разрешении, что дали "зеленый свет" использованию якорного позиционирования. Теперь в водах Дании работает трубоукладчик "Фортуна", использующий 12 якорей для своего позиционирования. Каждый из них рискует задеть опасный объект на дне.

Осознавая столь высокий уровень опасности, Россия в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами). Однако РФ продолжает ускорять работы по прокладке трубы, скрывая любую информацию.

Как ранее стало известно, РФ пренебрегает экологическими ограничениями во время достройки трубопровода. Реализация проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности европейских стран, но и может повлиять на равновесие в экосистеме Балтийского моря. Россия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветки "Б".

Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической датской зоне. Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев суда "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких водах через зону зимовки птиц. Движение судов по этой территории запрещено.

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