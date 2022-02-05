В Германии заявили, что необходимо "срочно действовать": "Газпрому" найдут замену

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о необходимости искать замену российскому "Газпрому", чтобы диверсифицировать поставки газа. Также, чтобы не повторился взлет цен и дефицит голубого топлива, немцы намерены нарастить запасы на зиму.

Слова министра передает немецкое издание Tagesspiegel. "Необходимо срочно действовать в связи с украинским кризисом. Соответственно, Германия должна диверсифицировать свои поставки газа", – говорится в публикации. В связи с возникшими проблемами (энергетический кризис, агрессивные заявления со стороны РФ", необходимо искать других поставщиков голубого топлива.

Также политик предупредил, что если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию, это усилит зависимость от РФ. "Северный поток-2" увеличивает потребность в диверсификации поставок газа. "Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии", – говорится в публикации.

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Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что вместо РФ поставлять голубое топливо можно из Катара, Азербайджана и США. Помимо европейских поставщиков, эти страны могут частично заменить функции россиян.

Эксперты сходятся во мнении: на данный момент альтернативы РФ в поставках газа в ЕС нет. Однако, в будущем, если наращивать поставки из других стран и постепенно переходить на альтернативные источники энергии, фактически монопольное положение "Газпрома" можно преодолеть.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский "Газпром" сократил 1 января 2022-го транзит голубого топлива через Украину в Словакию на 41%. Из-за низких объемов транзита в Европе произошел энергетический кризис, а цены на голубое топливо пробили исторически максимальные отметки в 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров в конце 2021-го.