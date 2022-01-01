"Газпром" сократил транзит газа через Украину на 41%: Россия удерживает энергетический кризис в Европе

Российский "Газпром" сократил 1 января 2022-го транзит голубого топлива через Украину в Словакию на 41%. Из-за низких объемов транзита в Европе произошел энергетический кризис, а цены на голубое топливо пробили исторически максимальные отметки в 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров в конце 2021-го.

Как сообщает российский Интерфакс, объем транзита сократился с 83,7 млн кубов до 49,55 млн в сутки. Ежегодно транзит голубого топлива через территорию Украины сокращается. К примеру, в 2020-м он составил 55,8 млрд кубов, в то время как годом ранее был на уровне 89,6 млрд.

Между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует контракт, согласно которому ежегодно до 2024-го Россия должна доставлять через Украину как минимум 40 млрд кубометров газа. Россияне отказываются от дополнительного транзита в том числе для того, чтобы удерживать энергетический кризис в Европе.

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Отметим, ряд ассоциаций в Украине уже сообщил о том, что в ситуации высоких цен на газ некоторым предприятиям придется закрываться. К примеру, "Укркондпром" сообщила: члены их ассоциации уже сообщили о планах полного или частичного закрытия производств. В такой ситуации украинцам стоит готовиться к росту цен, а предприятиям искать способы модернизировать производства и максимально сократить потребление газа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.