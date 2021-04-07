В Фонде госимущества озвучили общую стоимость продажи заводов "Укрспирта"

В течение нескольких месяцев было проведено 23 аукциона по продаже заводов "Укрспирта" на общую сумму в 1,5 миллиарда гривен.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Он уточнил, что предприятие и концерн насчитывали 78 заводов, 43 из которых были неработающими.

"Есть госпредприятие "Укрспирт", и есть концерн "Укрспирт". У обоих 78 заводов, из которых 43 не работали совсем", – пояснил Сенниченко.

Он добавил, что приватизация началась именно с неработающих, потому что инвестор на них может производить не только спирт для водки, а также биоэтанол, антисептики, спиртосодержащие краски.

"По результату нескольких месяцев мы провели 23 аукциона на сумму более 1,5 млрд грн", – подчеркнул глава ФГИУ.

Также он добавил, что такая практика является успешной и привел несколько примеров.

"В Харькове выпускались ламповые телевизоры "Березка". Они не выдержали конкуренции с условным Samsung, завод закрылся. Со временем его приобрел инвестор, модернизировал и начал выпускать зарядки для электромобилей. Еще пример. Инвестор купил недострой на берегу Азовского моря. Миллион гривен заплатил за кусок кирпичей с фундаментом, вложил 75 млн грн и построил четырехзвездочную гостиницу, создал там рабочие места и базу для налогов", – рассказал Сенниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, приватизация заводов "Укрспирта" началась 15 сентября 2020 года – в неделю проводились по два аукциона.