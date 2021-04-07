У Фонді держмайна озвучили загальну вартість продажу заводів "Укрспирту"

Протягом декількох місяців було проведено 23 аукціони з продажу заводів "Укрспирту" на загальну суму 1,5 мільярда гривень.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Він уточнив, що підприємство і концерн налічували 78 заводів, 43 з яких не працювали.

"Є держпідприємство "Укрспирт", і є концерн "Укрспирт". У обох 78 заводів, з яких 43 не працювали зовсім", – пояснив Сенниченко.

Він додав, що приватизація почалася саме з неактивних, тому що інвестор на них може виробляти не тільки спирт для горілки, а також біоетанол, антисептики, спиртовмісні фарби.

"За результатом кількох місяців ми провели 23 аукціони на суму понад 1,5 млрд грн", – підкреслив глава ФДМУ.

Також він додав, що така практика є успішною, і навів кілька прикладів.

"У Харкові випускалися лампові телевізори "Берізка". Вони не витримали конкуренції з умовним Samsung, завод закрився. Згодом його придбав інвестор, модернізував і почав випускати зарядки для електромобілів. Ще приклад. Інвестор купив недобудову на березі Азовського моря. Мільйон гривень заплатив за шматок цегли з фундаментом, вклав 75 млн грн і побудував чотиризірковий готель, створив там робочі місця і базу для податків", – розповів Сенниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватизація заводів "Укрспирту" розпочалася 15 вересня 2020 року – на тиждень проводили по два аукціони.