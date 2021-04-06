В Европе рекордно сократились запасы газа: опубликованы цифры

В европейских подземных хранилищах наблюдается серьезный дефицит газа. Так, 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа – 65,6 млрд куб. м.

Об этом сообщает компания "Газпром" в Telegram со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Отмечается, что предыдущий максимум был зафиксирован три года назад, когда Европу накрыл "Зверь с Востока". Так СМИ назвали циклон, принесший в феврале-марте 2018 года аномальные холода со снегопадами.

Зимний сезон 2020/2021 года оставил в европейских хранилищах всего 29% запасов газа. В свою очередь в Германии и Австрии – по 26%, в Нидерландах – 23%, во Франции – 17%.

Именно эти государства входят в пятерку крупнейших европейских "хранителей газа". Чтобы восстановить запасы, Европе необходимо закачать на 57,3% или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в 2020-м.

Ранее стало известно, что Украина в марте 2021-го импортировала из стран Европы 7,65 млн куб. м природного газа, что является историческим минимумом. По сравнению с февралем сократили добычу газа аж в 4 раза – с 28,9 до 7,65 млн куб. м.

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