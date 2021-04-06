В Европе рекордно сократились запасы газа: опубликованы цифры
В европейских подземных хранилищах наблюдается серьезный дефицит газа. Так, 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа – 65,6 млрд куб. м.
Об этом сообщает компания "Газпром" в Telegram со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Отмечается, что предыдущий максимум был зафиксирован три года назад, когда Европу накрыл "Зверь с Востока". Так СМИ назвали циклон, принесший в феврале-марте 2018 года аномальные холода со снегопадами.
Зимний сезон 2020/2021 года оставил в европейских хранилищах всего 29% запасов газа. В свою очередь в Германии и Австрии – по 26%, в Нидерландах – 23%, во Франции – 17%.
Именно эти государства входят в пятерку крупнейших европейских "хранителей газа". Чтобы восстановить запасы, Европе необходимо закачать на 57,3% или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в 2020-м.
Ранее стало известно, что Украина в марте 2021-го импортировала из стран Европы 7,65 млн куб. м природного газа, что является историческим минимумом. По сравнению с февралем сократили добычу газа аж в 4 раза – с 28,9 до 7,65 млн куб. м.
Как сообщал OBOZREVATEL:
С начала отопительного сезона из украинских подземных газохранилищ отобрали 12,45 млрд куб. м газа. Лишь в марте 2021-го отобрали 2,2 млрд куб. м газа, а это почти в 17 раз больше чем за аналогичный период 2020 года.
Российская компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. Завершение строительства продолжений "Турецкого потока" будет означать потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.