В Європі рекордно скоротилися запаси газу: опубліковано цифри

В європейських підземних сховищах спостерігається серйозний дефіцит газу. Так, 25 березня сезон відбору газу з ПСГ Європи завершився. Піднято рекордний за час публікації відкритих даних, з 2011 року, обсяг газу – 65,6 млрд куб. м.

Про це повідомляє компанія "Газпром" у Telegram із посиланням на дані Gas Infrastructure Europe. Відзначається, що попередній максимум був зафіксований три роки тому, коли Європу накрив "Звір зі Сходу". Так ЗМІ назвали циклон, що приніс в лютому-березні 2018 року аномальні холоди зі снігопадами.

Зимовий сезон 2020/2021 року залишив у європейських сховищах всього 29% запасів газу. У свою чергу в Німеччині та Австрії – по 26%, в Нідерландах – 23%, у Франції – 17%.

Саме ці держави входять до п'ятірки найбільших європейських "зберігачів газу". Щоб відновити запаси, Європі необхідно закачати на 57,3% або на 23,9 млрд куб. м газу більше, ніж у 2020-му.

Раніше стало відомо, що Україна в березні 2021-го імпортувала з країн Європи 7,65 млн куб. м природного газу, що є історичним мінімумом. У порівнянні з лютим скоротили видобуток газу аж в 4 рази – з 28,9 до 7,65 млн куб. м.

Як повідомляв OBOZREVATEL :