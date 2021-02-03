В Германии раскритиковали идею спасти "Северный поток-2": зачем создали сомнительный фонд

Немецкий аналитический центр Maecenata Stiftung и Transparency International (международная организация с штаб-квартирой в Берлине) раскритиковали создание правительством федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV") для запуска "Северного потока-2".

В организациях считают, что создание фонда – злоупотребление доброй репутацией в политических целях. Об этом сообщает Deutsche Welle. "Граждане ожидают от фондов политической независимости и службы на благо общих интересов. Главная же цель созданного в Шверине фонда – коммерческая деятельность российского государственного концерна. Данная конструкция играет с репутацией многих фондов, ориентированных на общественное благо, и организаций гражданского общества", – говорится в заявлении организаций.

Если любая компания примет решение помочь достроить "трубу" или же будет страховать или сертифицировать газопровод (а без этого запустить его нельзя), она попадет под санкции США. А это фактически равноценно банкротству – из-з санкций она потеряет доступ к международному капиталу, не сможет работать в ряде стран.

Чтобы спастись от таких ограничений, выполнять работы будет специальный "Фонд защиты климата". Он должен нанимать подрядчиков, а после использовать их услуги для запуска "Северного потока-2".

Фонду при этом санкции США не страшный, его создают специально под проект. "Возникает подозрение, что земельное правительство Мекленбурга - Передней Померании пытается с помощью данной структуры обойти санкции, введенные США против участников весьма спорного газопровода "Северный поток-2", – указывается в заявлении Transparency International и Maecenata Stiftung.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

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