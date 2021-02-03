В Германии раскритиковали идею спасти "Северный поток-2": зачем создали сомнительный фонд

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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В организациях заявили, что есть основания сомневаться в том, что фонд действительно отвечает заявленным целям

Немецкий аналитический центр Maecenata Stiftung и Transparency International (международная организация с штаб-квартирой в Берлине) раскритиковали создание правительством федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV") для запуска "Северного потока-2".

В организациях считают, что создание фонда – злоупотребление доброй репутацией в политических целях. Об этом сообщает Deutsche Welle. "Граждане ожидают от фондов политической независимости и службы на благо общих интересов. Главная же цель созданного в Шверине фонда – коммерческая деятельность российского государственного концерна. Данная конструкция играет с репутацией многих фондов, ориентированных на общественное благо, и организаций гражданского общества", – говорится в заявлении организаций.

Зачем создали фонд?

Если любая компания примет решение помочь достроить "трубу" или же будет страховать или сертифицировать газопровод (а без этого запустить его нельзя), она попадет под санкции США. А это фактически равноценно банкротству – из-з санкций она потеряет доступ к международному капиталу, не сможет работать в ряде стран.

Чтобы спастись от таких ограничений, выполнять работы будет специальный "Фонд защиты климата". Он должен нанимать подрядчиков, а после использовать их услуги для запуска "Северного потока-2".

Фонду при этом санкции США не страшный, его создают специально под проект. "Возникает подозрение, что земельное правительство Мекленбурга - Передней Померании пытается с помощью данной структуры обойти санкции, введенные США против участников весьма спорного газопровода "Северный поток-2", – указывается в заявлении Transparency International и Maecenata Stiftung.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

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