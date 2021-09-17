В ЕС выступили с претензией к "Газпрому" по "Северному потоку-2": требуют расследования

В Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.

Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс составил письмо, которое подписали 14 депутатов от Польши. Они направили его вице-президенту Еврокомиссии Маргрете Вестагер, ответственной за конкуренцию, и уполномоченной по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает "Польское радио".

Евродепутаты написали, что нужно срочно начать расследование умышленных манипуляций "Газпрома" на рынке и нарушение правил конкуренции ЕС. Также говорится об ограничении поставок газа из РФ в Европу. Это может привести к росту счетов за энергию для потребителей.

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"Это вызывает подозрения, что "Газпром" намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2", несмотря на его несоответствие нормам ЕС", –говорится в письме. Строительство газопровода завершилось 10 сентября.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". "Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток-2", – сказал он.

Цена газа 16 сентября достигла рекордных $950 за тысячу кубометров. В пятницу, 17 сентября, стоимость приблизилась к $1000.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте призывают ЕС дать отпор РФ, если она продолжит вести свою агрессивную политику. Евросоюз должен продолжать поддерживать государства "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, и продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе. Также евродепутаты призывают остановить "Северный поток-2".