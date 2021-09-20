В ЕС признали, что Украине "неразумно" продавать необработанный лес-кругляк

Продажа леса-кругляка ставит Украину в самый низ производственной цепочки, а компаниям это приносит лишь минимальную прибыль. Как заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, если компании хотят продавать необработанную древесину за рубеж, то "это не очень разумно".

"Страна тогда оказывается в самом низу цепочки и получает минимальную прибыль. Поэтому, естественно, продавать продукцию из древесины – гораздо более прибыльное дело", – заявил еврокомиссар в интервью "Интерфаксу" и "Green Deal".

Отметим, в Украине могут отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. Законопроект уже поддержали на заседании экономического комитета, однако это может активизировать "черных лесорубов" и привести к вырубке лесов. Помимо этого, без работы могут оказаться тысячи украинцев.

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В арбитраже ЕС признали, что Украина имеет право на мораторий. Однако, по их мнению, закон об экспорте леса-кругляка в том виде, в котором он есть сейчас, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. То есть мораторий можно переписать, чтобы в нем говорилось о защите экологии, а не экономических интересах.

Помимо всех факторов, снятие моратория может поставить крест на развитии деревообрабатывающей промышленности. "Тот ресурс, который есть, уменьшится, инвестиции вкладывать никто не будет. Кто будет вкладывать инвестиции, если сегодня есть возможность покупать сырье, а завтра оно уйдет на экспорт", – заявил президент ассоциации "Мебельдеревпром" Юрий Медведев.

Страны Европейского союза заинтересованы в том, чтобы Украина продолжила экспорт леса без каких-либо мораториев. Крупные заводы открывают в Польше, Германии, Румынии, а сырье для изготовления этой мебели хотят ввозить из украинских лесов и задешево.

"В Европе огромный дефицит древесины, и там предприятия остановились. Именно поэтому они требуют от Украины снова возобновить варварскую вырубку лесов и вывоз необработанной древесины – для того, чтобы загрузить свои предприятия", – заявил один из инициаторов моратория, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономики опубликовало на своем сайте законопроект, цель которого – отмена запрета на экспорт леса-кругляка из Украины. Таким решением фактически могут подставить нового министра экономики Алексея Любченко – под его руководством ведомство может возобновить продажу украинского леса, что приведет к уничтожению Карпат.