В ЕС предложили ввести более жесткие санкции против России: отключить от SWIFT и остановить "Северный поток-2"

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейской народной партии (ЕНП) предложила усилить санкции против России, в частности – отключить РФ от системы международных платежей SWIFT и остановить "Северный поток-2".

Причинами политики назвали эскалацию ситуации в Украине, конфликт РФ и Чехии из-за взрывов складов боеприпасов в Врбетице, а также дело осужденного оппозиционера Алексея Навального. Такую позицию фракция высказала перед пленарной неделей (26-29 апреля) в ЕП, передает "Европейская правда".

"Группа ЕНП считает коллективным долгом Европы подтвердить свою поддержку Украине и призывает государства-члены ЕС и Европейскую комиссию принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации", – сказано в сообщении.

Во фракции считают, что это должно произойти путем "немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода "Северный поток-2", исключения России из системы SWIFT и замораживания счетов олигархов, запрета им въезда в ЕС".

Отметим, что 28 апреля Европейский парламент по инициативе ЕНП должен вынести решение по резолюции, осуждающей наращивание российской военной техники вокруг Украины и в оккупированном Крыму, а также другие нарушения прав человека и международных норм.

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