В ЕС предложили ввести более жесткие санкции против России: отключить от SWIFT и остановить "Северный поток-2"
Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейской народной партии (ЕНП) предложила усилить санкции против России, в частности – отключить РФ от системы международных платежей SWIFT и остановить "Северный поток-2".
Причинами политики назвали эскалацию ситуации в Украине, конфликт РФ и Чехии из-за взрывов складов боеприпасов в Врбетице, а также дело осужденного оппозиционера Алексея Навального. Такую позицию фракция высказала перед пленарной неделей (26-29 апреля) в ЕП, передает "Европейская правда".
"Группа ЕНП считает коллективным долгом Европы подтвердить свою поддержку Украине и призывает государства-члены ЕС и Европейскую комиссию принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации", – сказано в сообщении.
Во фракции считают, что это должно произойти путем "немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода "Северный поток-2", исключения России из системы SWIFT и замораживания счетов олигархов, запрета им въезда в ЕС".
Отметим, что 28 апреля Европейский парламент по инициативе ЕНП должен вынести решение по резолюции, осуждающей наращивание российской военной техники вокруг Украины и в оккупированном Крыму, а также другие нарушения прав человека и международных норм.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
26 апреля Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан Российской Федерации и еще восьми уроженцев других стран из-за их участия в мошенничестве и коррупционных схемах.
В то же время в Германии выступили против ужесточения санкций по РФ и за диалог с ней, несмотря на ее провокационные действия на границе с Украиной и ситуацию с отправленным за решетку оппозиционером Навальным.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации.