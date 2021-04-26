Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан России

В понедельник, 26 апреля, Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан Российской Федерации и еще восьми уроженцев других стран.

Они попали под ограничения из-за участия в мошенничестве и коррупционных схемах. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Полный список россиян, попавших под ограничения:

Артем Константинович Кузнецов;

Павел Александрович Карпов;

Станислав Евгеньевич Гордиевский;

Ольга Германовна Степанова;

Владлен Юрьевич Степанов;

Елена Ивановна Химина;

Андрей Алексеевич Павлов;

Алексей Николаевич Шешеня;

Геннадий Николаевич Плаксин;

Вячеслав Георгиевич Хлебников;

Виктор Александрович Маркелов;

Дмитрий Владиславович Клюев;

Олег Вячеславович Уржумцев;

Юлия Михайловна Майорова.

Среди попавших под санкции россиян есть бизнесмены, юристы, сотрудники правительственных ведомств, налоговики, руководство и владельцы банков.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии выступили против ужесточения санкций по России и за диалог с ней, несмотря на ее провокационные действия на границе с Украиной и ситуацию с отправленным за решетку оппозиционером Алексеем Навальным.