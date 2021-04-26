Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан России

София Закревская
София Закревская
Мир
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Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан России

В понедельник, 26 апреля, Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан Российской Федерации и еще восьми уроженцев других стран.

Они попали под ограничения из-за участия в мошенничестве и коррупционных схемах. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Полный список россиян, попавших под ограничения:

  • Артем Константинович Кузнецов;

  • Павел Александрович Карпов;

  • Станислав Евгеньевич Гордиевский;

  • Ольга Германовна Степанова;

  • Владлен Юрьевич Степанов;

  • Елена Ивановна Химина;

  • Андрей Алексеевич Павлов;

  • Алексей Николаевич Шешеня;

  • Геннадий Николаевич Плаксин;

  • Вячеслав Георгиевич Хлебников;

  • Виктор Александрович Маркелов;

  • Дмитрий Владиславович Клюев;

  • Олег Вячеславович Уржумцев;

  • Юлия Михайловна Майорова.

Среди попавших под санкции россиян есть бизнесмены, юристы, сотрудники правительственных ведомств, налоговики, руководство и владельцы банков.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии выступили против ужесточения санкций по России и за диалог с ней, несмотря на ее провокационные действия на границе с Украиной и ситуацию с отправленным за решетку оппозиционером Алексеем Навальным.

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