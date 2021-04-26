Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан России
В понедельник, 26 апреля, Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 граждан Российской Федерации и еще восьми уроженцев других стран.
Они попали под ограничения из-за участия в мошенничестве и коррупционных схемах. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании.
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Полный список россиян, попавших под ограничения:
Артем Константинович Кузнецов;
Павел Александрович Карпов;
Станислав Евгеньевич Гордиевский;
Ольга Германовна Степанова;
Владлен Юрьевич Степанов;
Елена Ивановна Химина;
Андрей Алексеевич Павлов;
Алексей Николаевич Шешеня;
Геннадий Николаевич Плаксин;
Вячеслав Георгиевич Хлебников;
Виктор Александрович Маркелов;
Дмитрий Владиславович Клюев;
Олег Вячеславович Уржумцев;
Юлия Михайловна Майорова.
Среди попавших под санкции россиян есть бизнесмены, юристы, сотрудники правительственных ведомств, налоговики, руководство и владельцы банков.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии выступили против ужесточения санкций по России и за диалог с ней, несмотря на ее провокационные действия на границе с Украиной и ситуацию с отправленным за решетку оппозиционером Алексеем Навальным.