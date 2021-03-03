В ЕС попросили США помочь в борьбе с 'Северным потоком-2'

Председатели комитетов парламентов по иностранным делам Балтийских стран написали письмо американским коллегам Грегори Миксу и Майклу Макфолу с просьбой присоединиться к борьбе против российского газопровода "Северный поток-2".

"История показала, что Россия использует экспорт своей энергии в качестве механизма давления на соседние государства. Газопровод усилит энергетическую зависимость Европы, что, в свою очередь, ослабит сопротивление Европы злонамеренным попыткам влияния", – заявил председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, передает Delfi.

По его словам, завершение проекта предоставит России еще одну возможность для снижения важности Украины как государства, через которое проходит энергетический транзит.

"Как страны восточного крыла НАТО мы убеждены в необходимости работать в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы защищать наши общие ценности и укреплять трансатлантические отношения между Европой и США. Помимо этого, мы видим необходимость и возможность для сотрудничества с Грузией, а также с Украиной, Молдовой и Беларусью с целью помочь народам этих стран осуществить их цели по достижению демократии и процветания", – указано в письме.

"Мы вместе должны противостоять попыткам России удержать эти государства в своей "сфере интересов", в том числе культивации недоверия в отношении демократических учреждений и попыткам внести раздор в трансатлантические отношения", – говорится в обращении.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".