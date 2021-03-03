В ЕС попросили США помочь в борьбе с "Северным потоком-2"

Роман Груша
Роман Груша
Рынки и компании
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В ЕС попросили США помочь в борьбе с 'Северным потоком-2'

Председатели комитетов парламентов по иностранным делам Балтийских стран написали письмо американским коллегам Грегори Миксу и Майклу Макфолу с просьбой присоединиться к борьбе против российского газопровода "Северный поток-2".

"История показала, что Россия использует экспорт своей энергии в качестве механизма давления на соседние государства. Газопровод усилит энергетическую зависимость Европы, что, в свою очередь, ослабит сопротивление Европы злонамеренным попыткам влияния", – заявил председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, передает Delfi.

По его словам, завершение проекта предоставит России еще одну возможность для снижения важности Украины как государства, через которое проходит энергетический транзит.

"Как страны восточного крыла НАТО мы убеждены в необходимости работать в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы защищать наши общие ценности и укреплять трансатлантические отношения между Европой и США. Помимо этого, мы видим необходимость и возможность для сотрудничества с Грузией, а также с Украиной, Молдовой и Беларусью с целью помочь народам этих стран осуществить их цели по достижению демократии и процветания", – указано в письме.

"Мы вместе должны противостоять попыткам России удержать эти государства в своей "сфере интересов", в том числе культивации недоверия в отношении демократических учреждений и попыткам внести раздор в трансатлантические отношения", – говорится в обращении.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

  • Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

  • США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы". Сразу несколько природоохранных организаций, среди которых Deutsche Umwelthilfe, пытаются обжаловать разрешение на завершение строительства.

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