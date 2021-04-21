В ЕС назначили дату суда по оператору 'Северного потока-2'

В ЕС слушания по апелляции оператора Nord Stream 2 AG на отказ немецкого регулятора вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы назначены на 30 июня.

"Слушания предварительно назначены на 30 июня", – заявили в пресс-службе высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Об этом сообщает "Прайм".

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза.

Также директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

В итоге оператор Nord Stream 2 AG подал иск в высший земельный суд в Дюссельдорфе на это решение. В марте в Минэкономики Германии заявляли, что решение по иску может быть принято в июне.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивался в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".