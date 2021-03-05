В эфире у Шустера назвали цену за контрафактную водку. Фото и видео подделки

Сейчас в интернете можно свободно купить 10 литров контрафактной водки за 320 гривен. При этом минимальная розничная стоимость должна составлять 164 грн за литр.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Также в эфире продемонстрировали как выглядит такая продукция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас в интернете можно заказать в тетрапаках 10 литров водки по цене 320 гривен за это чудо. При том, что литр водки по минимальной розничной цене должен стоить 164 гривны. Это безакцизная контрафактная водка, которая льется или на импровизированных маленьких заводиках по разливу водки и спирта, который покупается также нелегально. Или же наши легальные заводы льют во вторую смену и продают ее через розничную сеть", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что такая розничная сеть насчитывает от 8 до 10 тысяч точек, которые торгуют нелегальным алкоголем.

Также Гетманцев подчеркнул, что государственный бюджет недополучает около 10 млрд грн от алкоголя.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что около половины алкогольного рынка в Украине занимает контрафактная продукция. Чаще всего она попадается в интернете, на рынках и в мелких магазинах.